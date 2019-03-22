Erhan Ceylan Kimdir

AKP’nin Kırklareli Babaeski Alpullu Belediye Başkan adayı olan Erhan Ceylan, 1975 yılında Alpullu’da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğenimini Alpullu'da, Lise eğitimini Lüleburgaz Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Alpullu Spor ve farklı kulüplerde amatör ve profesyonel futbol oynadı. 1999 yılında TCDD’de işe başlayan Ceylan halen Alpullu Devlet Demir Yılları’nda yönetici ve idareci olarak çalışmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Erhan Ceylan, doğduğu günden bugüne Alpullu’da ikamet ediyor.