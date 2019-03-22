Erhan Demiray Kimdir

Erhan Demiray, 1979 doğumludur. İlköğrenimini Kuruçay İlkokulunda, ortaokulu Tavşanlı İmam Hatip Ortaokulunda , liseyi Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 2009 – 2014 yerel yönetim döneminde Kuruçay Beldesi Ören Mahallesi muhtarlığına seçilmiştir. 2010 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu Kuruçay Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Taşımacılık işiyle uğraşmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Erhan Demiray, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı oldu.