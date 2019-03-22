Erhan Şahin Kimdir

1984 yılında çiftçi bir annenin ve kamu personeli bir babanın oğlu olarak Artvin Sarp Köyünde doğan Erhan Şahin, ilkokulu köyünde tamamladı. Ortaokul ve Lise eğitimini Artvin Kemalpaşa'da tamamlayan Erhan Şahin, 2006 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Elektrik Bölümü’nden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi AÖF Yerel Yönetimler öğrencisi olan Erhan Şahin, vatani görevini 2007 yılında Gölcük Donanma Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı’nda tamamladı. Erhan Şahin, 2005-2014 Yılları arasında İnşaat sektörü Elektrik alanında sektörün önde gelen firmalarında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2014 yılında Teona Mühendislik isimli bir firma kuran Erhan Şahin, Etimesgut Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü'nde 2. Başkan olarak görev yapmaktadır. Lise yıllarında Ülkü Ocakları'na katılan Erhan Şahin, MHP'nin gençlik birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2010 yılında Munise Şahin ile evlenen Erhan Şahin’in Alperen isminde bir oğlu bulunmaktadır. Erhan Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP’nin Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.