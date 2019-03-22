Erkan Aydın Kimdir

Erkan Aydın, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Serbest eczacılık yaptı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyon ve konfederasyonlarda görevler aldı. Orhaneli-Keles-Büyükorhan Harmancık ve Osmangazi’ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 25 ve 26. dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Dilekçe Komisyonu ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyelikleri bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Bursa İli, Osmangazi İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.