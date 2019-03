Erkan Kaya Kimdir

Eskişehir’de doğdu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 2001-2005 yılları arasında İstanbul Nalburlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 2005-2010 İstanbul Nalburlar Odası Başkanlığı ile İstanbul Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2010-2014'de İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Başkan vekilliği yapan Kaya, 2007-2018 yılları arasında Esvak Esnaf ve Sanatkârlar, Sağlık, Eğitim ve Huzurevi Vakfı Başkanlığı, 2010-2018 yıllarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, 2011-2018'de S.S. Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, 2017-2018 yılları arasında S.S. İstanbul Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı görevlerini yürüttü ve halen Küçükköy Esnaf Odası, Kredi Kefalet Kooperatifi, Esnaf Vakfı, İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı yapıyor. Yapı Malzemeleri, Kaya Plastik, Kaya Otopark, Yeykim Yapı Kimyasalları Ltd. Şti, Europan Isı, Ses, Yalıtım ve Geri Kazanım Sistemleri Ltd. Şti ve Yönetim Gayrimenkul İnşaat Ltd. Şti.nin sahibi ve genel müdürüdür. Erkan Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.