Erkan Ünal Kimdir

1 Nisan 1980 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kuyucak İlköğretim Okulu'nda, liseyi Yalvaç Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 2005 yılında Yalvaç'ta avukatlık yapmaya başladı ve halen avukatlık yapmaya devam ediyor. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne lise yıllarındad katıldı. Üniversite yıllarında Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Halk Partisi çalışmalarında aktif görev aldı. 2006 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010 yılında ADD Yalvaç Şube Başkanı, 2012 yılında CHP Yalvaç İlçe Başkanı, Kurultay ve İl delegelikleri çalışmalarında bulundu. Erkan Ünal, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Isparta İli, Yalvaç İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.