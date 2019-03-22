Erol Bayraktar Kimdir

Bayraktar, 1971 yılında Düzce’de doğdu. Lisans eğitimini Mısır- Ezher Üniversitesi’inde tamamladı. Üniversite yıllarında kahire Milli Türk Talebe birliği( MTTP) Düzceliler başkanlığını yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Batman – Bağlar ilköğretim okuluna öğretmen olarak atandı. Erol Bayraktar, yüksek öğrenim için gittiği Almanya'da Gothe dil kursunu tamamlayıp Ertangen üniversitesinde yüksek öğrenim yaptı. Avrupa’da (IGMG) milli görüş teşkilatlarında eğitmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Sakarya ilahiyat fakültesinde denklik tamamladı. Açıkögretim Fakültesi kamu yönetimi bölümünde öğrenim gördü. 4. Olağan kongrede Ak Parti ilçe başkanlığına seçildi. 2012 yılında Düzce- Esentepe ilköğretim okuluna öğretmen olarak atandı. Bayraktar, 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi. Mekodonya- Struga üniversitesinde hukuk okudu. İyi düzeyde Arapça , orta düzeyde Almanya ve İngilizce biliyor. Erol Bayraktar, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı oldu.