Erol Şahin Kimdir

1966 yılında Karadeniz Ereğli’de doğan Erol Şahin, Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1989 yılında meslek hayatına başlayan Şahin, 2006 yılına kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet sürdürdü. Şahin, Türkiye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Derneği Ereğli Şubesi Yöneticiliği yaptı. 2006 yılından bu yana yeminli mali müşavir olarak faaliyet göstermektedir. Erol Şahin, Yöntem Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketinde sorumlu ortak denetçi ve yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi Başkan adayı.