Ertan Aydoğan Kimdir

12 Ekim 1959 tarihinde Çaycuma’da doğan Ertan Aydoğan, Kayseri İnşaat Teknik Lisesi’nde okudu. 2 yıl Zongul­dak Toprak ve İskan Müdürlüğü’nde inşaat teknisyeni olarak görev yaptı. Aydoğan, 4 yıl Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olarak görev yaptı. 1989-1999 yılları arasında Nebioğlu Muhtarı olarak görev yaptı. 2004 yılından beri Nebioğlu Belediye Başkanı olarak görev yap­makta olan Aydoğan, evli bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan adayı.