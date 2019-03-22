Ertan Aydoğan Kimdir

12 Ekim 1959 tarihinde Çaycuma’da doğan Ertan Aydoğan, Kayseri İnşaat Teknik Lisesi’nde okudu. 2 yıl Zonguldak Toprak ve İskan Müdürlüğü’nde inşaat teknisyeni olarak görev yaptı. Aydoğan, 4 yıl Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olarak görev yaptı. 1989-1999 yılları arasında Nebioğlu Muhtarı olarak görev yaptı. 2004 yılından beri Nebioğlu Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan Aydoğan, evli bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan adayı.
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