Evrim Özen Kimdir

Evrim Özen, 12 Temmuz 1973 yılında Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde dünyaya geldi. İlkokulu Akhisar Misak-ı Milli Okulu’nda okuyan Özen, ortaokulu Balçova Ortaokulu’nda ve liseyi ise İzmir Selma Yiğit Alp Lisesi’nde tamamladı. Özen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Evrim Özen, çalışma hayatına 1998’de serbest avukat olarak başladı. Özen, 20 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı ile siyasete atılan Evrim Özen, Belediye Meclis Üyeliği, Grup Sözcülüğü, Grup Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı zamanda Scuba Dalış Eğitmeni ve amatör denizci olan Özen, 2 çocuk annesidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den İzmir İli, Balçova İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.