Eyüp Aytekin Kimdir

1964 yılında Yusufeli’de doğan Aytekin, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Aytekin, öğretmenliğe Antatalya Elmalı İmam Hatip Lisesinde başladı.1991 Yusufeli İmam Hatip Lisesine atandı ve aynı sene Mamak Yedek Subay Muhabere Okulu’nda askerliğe başladı. 1992-1994 yıllarında Yusufeli İmam Hatip Lisesi’nde, 1994-2003 yılları arasında da Yusufeli Çok Programlı Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptı. 29 Mart 2009’da Yusufeli Belediye Başkanı seçildi. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilen Aytekin, evli ve üç çocuk babasıdır. Aytekin, 31 Mart 2019 yerel Seçimlerinde AKP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı oldu.