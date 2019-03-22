Fahri Solak Kimdir

1972’de Aksaray’ın Sultahanı ilçesinde doğdu.

İlk orta ve lise tahsilini Sultanhanı ilçesinde tamamladı.

2000 yılında halı restorasyon işi ile ticaret hayatına başlayan Solak, 2007 yılında İl Yönetim Kurulu üyesi görevini yürüttü.

2011’de İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Solak, belediye meclis üyeliği görevlerinde de bulundu.

2014 yerel seçimlerinde Sultanhanı Belediye Başkanı seçilen Solak, halen bu göreve devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Solak, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Çince bilmektedir. Fahri Solak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden Ak Parti Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan adayıdır.