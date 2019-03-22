Faruk Korkusuz Kimdir

1978 tarihinde Iğdır’ın Tuzluca Belediyesi’nde doğan Faruk Korkusuz, ilkokulu da burada tamamladı. Korkusuz, ilkokulun ardından Kar İmam Hatip Ortaokulu’na geçti. 2001 yılında Tuzluca ilçesindeki AKP kurucularından oldu. Tuzluca İlçe Gençlik Kollari Başkanlığını üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Korkusuz, Kanun Hükmünde Kararname ile 2017 Eylül ayında Tuzluca Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Kayyum olarak görevini sürdüren Korkusuz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı oldu.