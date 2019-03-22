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Faruk Teymen Kimdir

AK Parti Aksaray Gülağaç Belediye Başkan Adayı Faruk Teymen

10:35 -
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Faruk Teymen Kimdir

1968’de Aksaray’da doğdu.
İlkokulu Gülağaç’ta, lise eğitimini Aksaray Ticaret Lisesinde tamamladı.
Lisans eğitimini Kırşehir Eğitim Yüksek Okulunda tamamlayan Teymen, 1990 yılında Sınıf öğretmeni olarak Diyarbakır’da göreve başladı.
2008 yılında Nevşehir Acıgöl ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.
2009 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Gülağaç Belediye Başkanı olan Teymen, halen bu görevi yürütmektedir.
Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Faruk Teymen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Aksaray Gülağaç Belediye Başkan adayıdır.

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