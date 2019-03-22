Fatih Çalışkan Kimdir

Fatih Çalışkan, 1977 Hisarcık doğumludur. İlkokul,orta ve lise öğrenimini Hisarcık’ta tamamlamıştır. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2011-2014 yılları arasında Hisarcık İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014 Yerel Seçimlerinde Hisarcık Belediye Başkanı olarak seçilmiş olup Ege Bölgesinin En Beğenilen İlçe I Belediye Başkanı Unvanı’na layık görülmüştür. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Fatih Çalışkan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Hisarcık Belediye Başkan Adayı oldu.