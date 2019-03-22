Fatih Çetinkaya Kimdir

1979 yılında dağan Fatih Çetinkaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da, üniversite öğrenimini Eskişehir'de yaptı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Babası işçi, annesi ev hanımıdır. Fatih Çetinkaya, 29 yaşında 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Bozhüyük Belediye Başkanı olarak seçildi. Çetinkaya'nın, kırsal ve yerel kalkınma projeleri, sosyo-ekonomik planlar, yerel yönetimlerin sorunları ve çözümleri konularında çeşitli dergi, gazete ve haber sitelerinde makaleleri yer almaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Fatih Çetinkaya, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı oldu.