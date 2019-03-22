Fatih Mehmet Kocaispir Kimdir

1975 yılında Kadirli'de dünyaya gelen Mehmet Fatih Kocaispir, Kadirli İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Kocaispir ayrıca Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucudur. 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Mehmet Fatih Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Yumurtalık'ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev yapan Kocaispir’in Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Hukuk ve Değişim Derneği Adana İl Temsilciliği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev almakta olan Mehmet Fatih Kocaispir evli ve 3 çocuk babasıdır. Kocaispir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Adana Yüreğir Belediye Başkan adayıdır.