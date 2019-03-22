Fatih Metin Kimdir

Fatih Metin, 14 Ekim 1973’te Bolu’da dünyaya geldi. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine seçildi. 2001-2003 yıllarında AKP Bolu Kurucu Yönetim Kurulu üyesi, 2003-2007 yılları arasında AKP Bolu il Başkanı, 2007-2011 yılları arasında AKP Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015’teki AKP 5. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Karar Disiplin Kurulu üyesi oldu. 30.12.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır. 2019 yerel seçimleri AKP Bolu Belediye Başkan adayı oldu.