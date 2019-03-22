Fatih Selimoğlu Kimdir

Fatih Selimoğlu, 20 Mart 1976’da Karamanlı’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karamanlı da, üniversite eğitimini ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. 1998 yılında üniversiteden mezun olup, aynı yıl Karamanlı Meslek Lisesinde öğretmenliğe başladı. 2001 yılında aynı okulda Müdür Yardımcılığı 2004 yılında müdürlük yaptı. 2010 yılında Karamanlı Hakan Sevim Anadolu Öğretmen Lisesi kuruculuğu ve müdürlük görevini üstlendi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Karamanlı Belediye Başkanlığı için görevinden istila ederek AKP’den aday olup seçimi kazandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır Fatih Selimoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimlerde AKP Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı oldu.