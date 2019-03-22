Fatih Seyitoğlu Kimdir

Fatih Seyitoğlu, 1959 yılında Kadirli’de doğdu. İlkokulu Mehmetli İlkokulu nda, ortaokulu Kadirli Ortaokulunda, liseyi Kadirli Lisesi’nde tamamladı. 1994 1999 arasında Mehmetli Köyü Muhtarlığı görevinde bulundu. Muhtarlık görevinde iken Mehmetli Köyü’nü Belediye yaptı . 1994-1999 arasında Sumbas Sulama Birliği Meclis Üyeliği yaptı. 2005-2007 arasında Ak Parti İlçe Teşkilatı’nda 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Mehmetli Beldesi’nde ikamet etmekte ve çiftçilikle uğraşmaktadır. Fatih Seyitoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. Fatih Seyitoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Osmaniye Mehmetli Belediye Başkan Adayı oldu.