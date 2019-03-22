Fatih Toklucu Kimdir

Fatih Toklucu, 5 Eylül 1978 tarihinde Kulu'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu 60.yıl İlköğretim okulunda okudu. Liseyi Konya Özel Lale Erkek Lisesi'nde okudu. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Fatih Toklucu askerlik görevini yedek subay olarak 21.03.2002 ile 15.07.2003 tarihleri arasında Ardahan'da yaptı. 2001 yılından itibaren Konya Kulu'da mühendislik ve taahhüt işleri yapmakta. Fatih Toklucu, kendisine ait Proje, Taahhüt işleri yapan Toklucu Mühendislik LTD. ŞTİ'nin müdürlüğünü yapmaktadır. Fatih Toklucu, İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kulu temsilcisidir. Fatih Toklucu, lise ve üniversite yıllarından itibaren MHP'nin ülkücü ocaklarında aktif olarak yer almaktadır. 2004 yılında MHP Kulu Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. MHP'nin Üst Kurul Delegesi ve MHP Konya il delegesidir. Fatih Toklucu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Kulu Belediye Başkan Adayı oldu.