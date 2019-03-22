Fatma Danışman Kimdir

1970 yılında Safranbolu’nun Değirmenci Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini tamamlamasının ardından Karabük Demir Çelik Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılına kadar iş hayatında çeşitli görevlerde bulundu. 2002-2009 yıllarında 3 dönem MHP Merkez İlçe Yönetim Kurulunda görev yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri sırasında Karabük Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından da Karabük Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 2009 yılından bu yana aktif olarak Karabük Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getiriyor. Eşini 2009 yılında kaybeden Fatma Danışman, 1 çocuk sahibidir. Fatma Danışman, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Karabük İli Safranbolu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.