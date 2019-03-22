Fatma Şahin Kimdir

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Şahin, Mustafa Kıymık ve Perihan Kıymık’ın kızı. Bir kız bir de erkek kardeşi bulunan Şahin, 20 Haziran 1966’da Gaziantep’te doğdu. Fatma Şahin, ilköğrenimini İstiklal İlkokulu’nda, lise öğrenimini Kız Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nde okudu. Kimya mühendisi olarak mezun oaln Şahin, okulu bitirmesinin ardından özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Şahin, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yaptı. Şahin, 2001 yılında AKP Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 seçimlerinde Gaziantep’ten milletvekili seçildi ve TBMM’ye girdi. 22. 23. ve 24. Dönem olmak üzere üst üste üç dönem vekillik yapan Şahin, 2007 yılında AKP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na seçildi. Meclis’te ise Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda görev aldı. Şahin, vekillik görevlerinin yanına bakanlık görevini de ekledi. 6 Temmuz 2011 yılında açıklanan 61. Hükümet’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu. Şahin’in bakanlık görevi sadece üç yıl sürdü. Şahin, 26 Aralık 2013 tarihinde bakanlık görevinden ayrıldı. 2014 Yerel Seçimleri’nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Şahin’in 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde aldığı oy oranı yüzde 54,7’ydi. Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde de AKP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.