Fazlı Yüksel Kimdir

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Sivas Suşehri Belediye Başkan Adayı olan Fazlı Yüksel, 1961 yılında Suşehri İlçesi Kuzdere (Turhu) köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Suşehri’nde orta öğrenimini ise Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Yüksel, 1982 yılında diyanet Teşkilatında göreve başlamıştı. Fazlı Yüksel, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde aldı. Yüksel, 1987 yılında İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında askerliğini yaptıktan sonra Sivas İl Özel İdaresinde memur olarak göreve başlayan Yüksel, 1991’in Kasım ayında Sivas’ın Suşehri İlçesine Özel İdare Müdürü olarak atandı. 13 yıl boyunca görevini sürdüren Yüksel, 2004 yılında Erzincan İline İl Özel İdare Müdürü olarak atandı. Fazlı Yüksel, 2006 yılında Erzincan Özel İdare Genel Sekreterliğine atanmıştı. 2010 yılında ise TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığına (Dolmabahçe Sarayı) atandı. Dolmabahçe Sarayı'nda önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonra da Tarihi Binalar İdari Müdürlüğü görevine getirildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Suşehri Belediye Başkanı seçilen Yüksel, evli ve üç çocuk babasıdır. Fazlı Yüksel Osmanlıca, Arapça ve İngilizce bilmektedir.