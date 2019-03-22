Fehmi Altayoğlu Kimdir

1975 yılında Mönchengladbach-Almanya'da dünyaya gelen, Fehmi Altayoğlu, 1998 yılında Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Altayoğlu,Tekirdağ Hayrabolu’ya döndü ve tarım makineleri üreten bir firmada yönetici kadrosunda yer aldı. 1994-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Hayrabolu İlçesi Gençlik Kolları’nda görev yaptı. 2001-2003 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini icra etti. Siyasi kariyeri ile iş sektöründeki yükselmesini eş güdümlü devam ettiren Altayoğlu, 1999-2003 yılları arasında Hayrabolu Genç Girişimciler ve İş Adamları Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2005-2009 yılları arasında Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Altayoğlu, Hayrabolu Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 8 yıl yönetim kurulunda da kendini gösterdi. Ayrıca Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeliğinde 5 yıl görev yapan Altayoğlu, 2014 yılında CHP’nin Tekirdağ Hayrabolu İlçe Belediye Başkanlığını kazandı. Fehmi Altayoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Tekirdağ Hayrabolu İlçe Belediye Başkan adayı oldu.