Ferat Aktan Kimdir

Ferat Aktan, 1965 yılında Gülnar İlçesi Yeniyörük Köyünde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Aydıncık’da,Lise öğrenimini Mersin Gazi Lisesinde,Üniversite öğrenimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirerek tamamladı.Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı ve ticaretle uğraştı.Siyasetle ilk tanışması 1999 yılı seçimlerinde İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilmesiyle oldu. 2004 yerel seçimlerinde Ak Parti Belediye Başkan adayı oldu. 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ak Partiden Aydıncık Belediye Başkanı seçildi ve görevini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Aktan,evli bir çocuk babasıdır. Ferat Aktan, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı oldu.