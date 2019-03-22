Ferat Gülver Kimdir

1966 yılında Keşan, Beyendik’te dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Beyendik’te, liseyi Keşan Lisesi’nde okudu. Ferat Gülver, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye, Sabah, ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaptı. Halen Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ferat Gülver, AK Parti Edirne Beyendik Belediye Başkan Adayı oldu.