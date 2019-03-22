Ferhan Eroğlu Kimdir

17 Haziran 1957 tarihinde İzmir'in Çeşme İlçesinde doğan Ferhan Eroğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mezun olduktan sonra 1980 yılında çalışma hayatına başlayan Çelik, ev gereçleri sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptı. Eroğlu, 1999 – 2004 yılları arasında Mordoğan Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 4 yıl Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yerine getiren Ferhan Eroğlu, evli ve 2 kız çocuk babasıdır. Eroğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Karaburun İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.