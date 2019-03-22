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Feridun Aktay Kimdir

AK Parti Kütahya Simav Kuşu Belediye Başkan Adayı Feridun Aktay

10:37 -
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Feridun Aktay Kimdir

Feridun Aktay, 1965 Simav Kuşu beldesi doğumludur. 1976 Kuşu İlkokulunu bitirdi. Lise öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 Kastamonu Eğitim Yüksekokulundan mezun oldu. Sivas Merkez, Kütahya, Simav Karacahisar ve Yaykın’da çalıştı. Kuşu Beldesi Nurullah Bayram Ortaokulu ‘n da Okul Müdürlüğü görevinde, 2014-2018 yılları arasında muhtarlık görevinde bulunmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Feridun Aktay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Simav Kuşu Belediye Başkan Adayı oldu.

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