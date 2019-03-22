Fethi Yaşar Kimdir

1949’da Afyon Sandıklı’da dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Sandıklı'da, liseyi ise Ankara'da tamamladı.

Eğitiminden sonra serbest ticarete başladı.

Tekstil ve turizm alanlarında yatırımlar yaptı.

Tam entegre döşemelik ve perdelik kumaş üreten Prestige Mensucat AŞ'nin ve 4000 yatak kapasitesine sahip Yaşar Turizm A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.

1966’da Yenimahalle Gençlik Kolları’na giren Fethi Yaşar, Sonraki yıllarda CHP’de Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği, 1990 sonrası SHP döneminde 3 dönem Kurultay Delegeliği yaptı.

CHP’nin yeniden açılmasının ardından üç dönem Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

2004-2009 yılları arasında Yenimahalle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kurultay delegesi de olan Fethi Yaşar,2009 Yılı Mahalli İdareler Seçimi’nde Yenimahalle'den CHP adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Yenimahalle Belediye Başkanı oldu.

Evli, iki erkek çocuk ve üç torun sahibi Yaşar, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Yenimahalle İlçe Belediye Başkan adayı oldu.