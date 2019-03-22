Fevzi Kılıç Kimdir

Fevzi Kılıç, 1964 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Aslen Trabzon’lu olan Kılıç, ilk, orta ve lise öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Ardından 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ticari hayatına Adapazarı'nda tekstil üzerine faaliyet yürüten aile işletmesinin başına geçerek başladı ve 1992-1995 yılları arasında Refah Partisi Sakarya Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlendi. 1994 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Refah Partisinden Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeliğine aday olan Kılıç, 1995-1997 yılları arasında Refah Partisi İl Yönetim Kurulunda yer aldı. 2001yılından bu güne pek çok önemli hizmette bulunan Kılıç, 7 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Kongreyle birlikte AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevine seçilen Kılıç, ayrıca Sakarya İmam Hatip Mezunları Derneği (SİMDER) Kurucu Başkanlığı, Sakarya Terziler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok sivil toplum kurum ve kuruluşunda görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Fevzi Kılıç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan adayıdır.