Fikret Albayrak Kimdir

1966 yılında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğan Fikret Albayrak, İlk ve orta öğrenimini Akçakoca'da tamamladı ve 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik görevini Asteğmen olarak yerine getirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında üç yıl kadar ASKİ'de ve bir yıl kadar da Atılım İnşaat Ltd. Şirketinde şantiye şefi olarak çalıştı. 1994 yılında Akçakoca'da Albayrak İnşaat ve Mühendislik Ltd. Şirketini kurdu; Nisan 2009 seçimlerine kadar müteahhitlik-Mühendislik hizmetleri veren şirketinin yöneticisi olarak çalıştı. 1995 yılında Akçakoca İnşaat Mühendisleri odasını kurdu ve yedi yıl süre ile başkanlık görevini yürüttü. 1999 yılından itibaren aktif siyasetin içinde bulunan Albayrak, Nisan 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Akçakoca Belediye Başkanı seçildi. Fikret Albayrak, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Düzce Akçakoca Belediye Başkan adayı oldu. Halen Kızılay Akçakoca şubesinin ve Akçakoca kent Konseyinin başkanlığını yapan Fikret Albayrak, evli ve bir çocuk babasıdır.