Fikri Uludağ Kimdir

02 Mayıs 1972 tarihinde Ordu'nun Gölköy İlçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında faaliyette olan bir şirketin kuruculuğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1994-1997 tarihlerinde Aydoğan Belediyesi'nde Muhasiplik, 1997-2003 tarihleri arasında Gölköy Kaymakamlığı'nda ise çeşitli kamu görevlerinde yer aldı. 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Aydoğan Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Gölköy Belediyesi Başkanlığına aday oldu. 2014-2018 yılları arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde kamu görevinde bulundu. Fikri Uludağ, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Ordu İli, Gölköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.