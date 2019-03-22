Gediz Coşkun Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı Gediz Coşkun, 1977 yılında Malkara’da doğdu. İlköğrenimini Halilbey İlkokulunda, ortaöğrenimini , Lise öğrenimini Malkara Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Ve Kadastro Müh. Bölümü’nden 2000 yılında tamamladı. 2000-2004 yıllarında özel sektörde inşaat ve Taahhüt firmasında Harita Mühendisi, Etüt Proje Şefi ve Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında Mühendislik Müşavirlik Harita İmar İnşaat Emlak şirketi kurdu. Halen bu firmada sorumlu teknik müdür olarak görev yapmakta. Malkaraspor Kulübu Başkan Yardımcısı. Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi. Malkara Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi görevlerinde bulundu. Ak Parti İlçe Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası.