Gençay Uğraş Kimdir

Gencay Uğraş, 25 Haziran 1978'de Şenkaya'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde İşletme eğitimine devam etmektedir. İş adamıdır. Çankaya Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. 23. Dönem CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in danışmanlık görevlerini yürüttü. Özel bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini halen yürütmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilen Uğraş, evli ve 3 çocuk babasıdır. Gencay Uğraş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Erzurum’a bağlı Şenkaya Belediye Başkan Adayı oldu.