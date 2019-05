Geveze Piyanist Heybeli’nin Sesi ile New York’ta

New Yorklular’ın “Chatty Pianist” ismiyle tanıdığı “Geveze Piyanist”in 24 Mayıs'ta New York'un ünlü çağdaş müzik mekanı National Sawdust'ta gerçekleşecek konserinin teması Müzik, Hafıza ve Sessizlik üzerine… Gamsız, konserde ülkemizde de “Duygusal Beyin” isimli kitabıyla tanınan ünlü sinirbilimci Joseph Ledoux, en son BBC Filarmoni ile albüm çalışmasıyla tanınan besteci ve kemancı Ittai Shapira ve hem psikanalist hem de besteci Cornelius Duffalo ile birlikte sahneye çıkacak. New York Freud Vakfı'nın sponsorluğunda gerçekleşecek konserde kendi solo piyano eseri Heybeli Çeşitlemeleri'ni icra edecek. Heybeli Çeşitlemeleri, Yesari Asım Arsoy'un unutulmaz eseri Biz Heybeli'de Her Gece Mehtaba Çıkardık şarkısının melodisi üzerine çeşitleme formunda yazılmış bir klasik müzik eseri.