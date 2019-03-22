Gökcen Özdoğan Enç Kimdir

16 Mart 1976 doğumlu olan Gökçen Özdoğan Enç, Burdur doğumludur. Selçun Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur. Kamu ve özel sektörde Halkla İlişkiler Uzmanı olarak çalışmıştır. AK Parti Antalya İl Kadın Kolları kongresi ile yönetime 2004 yılında girmiştir. Sonrasında ise AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya Milletvekili olarak 24. 25. ve 26. dönemlerde seçilmiştir.Türk Parlamenterler Birliği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyesidir. Enç, AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. İngilizce bilen Enç, evli ve bir çocuk annesidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı adayıdır.