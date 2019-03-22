Gökhan Arasan Kimdir

1979'da Tunceli'de doğan Gökhan Arasan ilk ve orta öğrenimini Tunceli'de tamamladı. Tunceli Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre bilgisayar öğretmenliği yapan Arasan halen kendi şirketinde bilişim ve güvenlik sistemleri üzerine hizmet vermektedir. Aralık 2017'de yapılan kongrede AK Parti Tunceli il yönetimine seçildi ve yerel yönetimler başkanlığı görevinde bulundu. Gökhan Arasan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı.