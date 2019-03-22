Göksal Toksoy Kimdir

İlk ve orta öğrenimini Kars’ta , lise öğrenimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayan Göksal Toksoy 1967 yılında Sarıkamış’ın Yayıklı Köyünde doğdu. Üniversite eğitimini 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. 3 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra uzun bir süre yaklaşık 17 yıl Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürü koltuğunda oturdu. Toksoy, daha sonra 2 yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda Kontrol Mühendisliği ve Kontrol Amirliği görevlerinde bulundu. 2010 yılından itibaren Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu projesinde Kontrol Başmühendisliği, Ankara Metroları Kontrol Başmühendisliği, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Proje Mühendisliği, Sarıkamış Kültür Turizm ve Spor Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve 2 çocuk babası… Göksal Toksoy, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı oldu.