Gülizar Saygın Kimdir

Gülizar Saygın, 1954 yılında Ulus İlçesi, Kumluca Beldesi'nde doğdu. İlköğrenimini Kumluca'da, liseyi Bartın Lisesi'nde tamamladı ve ardından 1978 yılında Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreterlik sınavını kazandı. 1979 yılında Kumluca Sağlık Ocağı'nda çalışmaya başladı. Sağlık Ocağı Koruma Derneği, Kumluca Lisesi Koruma Derneği ve Yubo Koruma Derneği kuruculuğunu yaptı. Kumluca Esnaf Spor yönetim kurulunda görev yaptı. Saygın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Bartın İli, Ulus İlçesi, Kumluca Belde Belediye Başkan adayı oldu.