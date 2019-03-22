Gültekin Akça Kimdir

Gültekin Akça, 31.01.1971 'de Fethiye'de doğdu. İlk okulu Karacaören köyünde, orta öğretim ve liseye İmam Hatip'te devam etti. Eğitimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesin’de devam eden AKÇA; 1996 yılında Muğla'da serbest avukat olarak mesleğe başladı. 2001 Yılında AK Parti kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Muğla İl Baş¬kanlığı görevini yürüten Akça, il disiplin kurulu başkanlığı yanı sıra, 2014 yerel seçimlerinde Menteşe meclis üyesi ve büyükşehir meclis üyesi seçildi. 2018 yılına kadar grup başkan vekilliği görevini sürdüren Akça, 24 haziran seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adayı oldu. Akça evli ve bir çocuk babasıdır. Gültekin Akça, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı oldu.