Güngör Çetin Kimdir

49 yaşındaki Güngör Çetin, Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Süzey Köyü’nde 1970 yılında doğdu. Çetin ilk öğrenimini doğduğu köyde tamamladı ve sonrasında Göl Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. Liseyi bitirmesinin ardından Çetin, Çanakkale Eğitim Yüksek Okulu’ndan ve Anadolu Üniversitesi lisans tamamlama programından mezun oldu. Çetin, 25 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca Şırnak, Kastamonu gibi çeşitli illerde, Öğretmenevinde ve Halk Eğitim Merkezlerinde çalıştı. 2014 yılında Araç ilçesinde bulunan General Şükrü Kanatlı Ortaokulu’nda Okul Müdürlüğü yapmaya başlayan Çetin evli… Güngör Çetin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı oldu.