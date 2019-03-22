Gürşat Kale Kimdir

1956 yılında Aydın İncirliova'da dünyaya gelen Gürşat Kale, 1967-1970 yıllarında İncirliova'da Izzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'nu bitirdi. 1970-1974 yıllarında İzmir'de Atatürk Lisesi'nde eğitim alan Gürşat Kale, 1974-1980 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Temmuz 1980 tarihinden itibaren Türkiye Petrol Anonim Ortaklığında Petrol Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Gürşat Kale, Burdur, Aksaray, Adana, Konya, Adıyaman, Diyarbakır, Sinop, Lüleburgaz, Antalya, Çankırı, Kars, Erzurum yörelerinde petrol arama sondajlarında yer aldı. Şef, Başmühendis, Müdür, Daire Başkan Yardımcılığı kadrolarında görev alan Gürşat Kale, kurum faaliyetleri kapsamında Mısır, Irak, Azerbaycan, Kazakistan projelerinde teknik uzman ve yönetici olarak bulundu. 2003 yılında TPAO'dan emekli olduktan sonra özel bir şirketle Türkmenistan'da petrol arama çalışmalarına katıldı. ABD, İngiltere, Rusya, Libya, Sudan, Birleşik Arap Emirliği, Ürdün gibi ülkelerde çalıştı. Petrol Mühendisleri Odası üyesi olan Kale, İncirliova Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Gürşat Kale, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Aydın İli, İncirliova İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.