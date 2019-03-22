Habip Yeşiltepe Kimdir

Habib Yeşiltepe 1966 yılında Bitlis'in Mutki ilçesi Horsing köyünde doğdu. Habip Yeşiltepe, ilk, orta ve lise öğrenimini Mutki'de bitirdi. Mayıs 1992'de Mutki'de “PKK üyeliği” gerekçesi ile tutuklanan Yeşiltepe, 9 yıl cezaevinde yattı. Tahliyesi sonrası muhasebecilik ve ticaretle ilgilenen Yeşiltepe, aynı zamanda Mersin Akdeniz BDP İlçe Başkanlığı, İl Yöneticiliği ve İl Saymanlığı görevlerinde bulundu. Cezaevinde Anadolu Üniversitesi AÖF’te İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümleri’nden mezun olan Yeşiltepe evli ve üç çocuk babası. Habip Yeşiltepe, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde HDP’nin Bitlis Tatvan Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.