Hakan Bahadır Kimdir

Aslen Bitlisli olan Dr. Hakan Bahadır, 1963’te İstanbul’da doğdu. 1986’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Bahadır, aynı üniversitede radyoloji ihtisası yapmıştır. Mezuniyetinden sonra sırasıyla ;Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Kaymakam Vekilligi, Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri,Başhekimliği, Bahçelievler Medicana Hastanesi Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Bahadır, halen Betatom Emar Görüntüleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bahadır, ayrıca; MÜSİAD Sağlık Sektör Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Radyoloji Derneği ve Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticisidir. Dr. Hakan Bahadır; 2001 yılından beri AK Parti Üyesidir, 2003 yılında İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 ve 2009 Yılı arası İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüştür. 2009-2011 Yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra eden Bahadır, 2012 Ocak ayında yapılan Kongre ile tekrar İlçe Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 1 çocuk babası olan Bahadır, 24 Nisan 2014 tarihine kadar İlçe Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2014-2015 yılları arasında İstanbul İl Teşkilat Komisyonunda görev almıştır. Hakan Bahadır, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı oldu.