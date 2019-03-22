Hakan Bay Kimdir

Malatya’nın Doğanyol İlçesi’nin AK Partili Belediye Başkan Adayı 1985 Malatya Doğanyol doğumlu. 2007 yılında Malatya AK Parti İl Gençlik Kolları yönetiminde görev üstlenenHakan Bay, il Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde de yer aldı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat Bölümü mezunu olan Bay Türk Telekom Uzman Yardımcılığı, Malatya SGK İl Müdürlüğü'nde Memurluk, Ankara SGK İl Müdürlüğünde Merkez Müdür Yardımcılığı, Malatya SGK İl Müdürlüğünde Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk sahibi olan Hakan Bay 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Malatya İli Doğanyol İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.