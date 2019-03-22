Hakan Koştu Kimdir

11 Şubat 1977 yılında Bergama’da doğan Hakan Koştu, ilk ve orta öğrenimini Bergama’da tamamladı. Lise eğitimini İzmir Türk Koleji’nde tamamlayan Koştu, 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim aldı. 2000 yılında aile şirketinde başlamış olduğu ticaret hayatına, 2006 yılında kendi kurduğu şirkette halen devam eden Koştu, siyasete, 2006 yılında AK Parti Bergama İlçe Yönetimi’nde başladı. 2009’da İl Genel Meclis Üyeliği, 2014’te Belediye Meclis Üyeliği, 2015’te İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2016’da Bergama İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Hakan Koştu, evli ve iki çocuk babasıdır. Hakan Koştu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Bergama İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.