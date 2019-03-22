Hakan Tütüncü Kimdir

Tütüncü 5 Haziran 1979 doğumlu. Temel öğrenimini Anlatya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. Antalya Barosuna kayıtlı bir avukattır. AK Parti’nin kuruluş dönemi olan 2001 yılında görev almıştır. Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atanmış.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 2005-2009 yılları arasında 2 dönem yapmıştır. AK Parti Kepez Belediye Başkanı adaylığını 2009 yılında koymuş ve seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılındaki yerel seçimlerde de kazanmıştır. Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuğu vardır. Hakan Tütüncü, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkan adayıdır.