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Hakkı Tekin Kimdir

AK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Gömü Belediye Başkan Adayı Hakkı Tekin

10:27 -
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Hakkı Tekin Kimdir

1949 yılı Emirdağ Gömü nüfusuna kayıtlı olan Hakkı Tekin, askerlik yaptıktan sonra Eskişehir Seyitgazi Kırka Boraks maden işletmesinde 5 yıl memur olarak çalıştı. Buradan kendi isteği ile ayrılan Tekin, tşımacılık işiyle uğraş verdi. 1984’te Emirdağ’da işyeri açtı. Anavatan Partisi’nden İl Genel Meclis üyesi oldu. Bir devre İl genel meclis üyeliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hakkı Tekin, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Afyonkarahisar Emirdağ Gömü Belediye Başkan Adayı oldu.

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