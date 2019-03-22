Haldun Haluk Alıcık Kimdir

MHP Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Haldun Haluk Alıcık, 13 Temmuz 1966 tarihinde Nazilli'de doğdu. Eğitimine Nazilli Turan İlkokulu’nda başlayan Alıcık, ortaokulu Atatürk Ortaokulu’nda tamamladı. 1985 yılında Nazilli Lisesi’nden mezun oldu ve 1988 yılında Aydın Devlet Hastanesine atandı. İzmir 70. Yıl Eğitim Enstitüsü’nde hem çalışıp hem okuyan, 1996 yılında ise Çankırı Ilgaz Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak çalışan Alıcık, 1997 yılında Nazilli Sağlık Meslek Lisesi’ne atandı. 2007 yılına kadar Nazilli Sağlık Meslek Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra Nazilli Devlet Hastanesi’nde Hastane Müdürü olarak çalıştı. 2007 yılında 5. Sıra Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti. Seçimin ardından Çine 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi'nde öğretmen olarak göreve başladı ve 2008 yılında Nazilli Sağlık Meslek Lisesi’ne Öğretmen olarak atandı. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri için görevinden istifa etti ve Nazilli Belediye Başkanı seçildi Alıcık, bir sonraki yerel seçim olan 30 Mart 2014 seçimlerinde MHP’den tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP’den Aydın İli, Nazilli İlçesi Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Haldun Haluk Alıcık, aynı zamanda Nazilli Asılsız Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği Başkanlığı, Nazilli Belediyespor Onursal Başkanlığı, Yıldızgücüspor Başkanlığı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Nazilli Boks İhtisas Kulübü Başkanlığı, Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon Üyeliği ve Sayokan Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanlığı görevlerini yerine getirmektedir.